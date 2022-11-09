Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

"Пилоты БПЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады не только наводят артиллерию на противника, но и сами его успешно уничтожают. Для этого активно используются дроны со специальными устройствами", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что благодаря четким и искусным действиям наших пилотов было уничтожено около трех десятков российских захватчиков и до 5 единиц бронетехники врага.

"Каждый вражеский солдат должен понимать – за то, что он пришел на нашу землю, смерть будет ждать его везде", – сказал командир подразделения.