Пилоты дронов 79-й ОДШБр уничтожили около 30 оккупантов и бронетехнику врага
Пилоты дронов Николаевской бригады ДШВ ликвидировали около 30 военных рашистской армии и вывели из строя 5 единиц техники
Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.
"Пилоты БПЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады не только наводят артиллерию на противника, но и сами его успешно уничтожают. Для этого активно используются дроны со специальными устройствами", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что благодаря четким и искусным действиям наших пилотов было уничтожено около трех десятков российских захватчиков и до 5 единиц бронетехники врага.
"Каждый вражеский солдат должен понимать – за то, что он пришел на нашу землю, смерть будет ждать его везде", – сказал командир подразделения.
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