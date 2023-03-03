Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденный в марте 2022 года получил боевой приказ об уничтожении гражданских объектов на территории г. Харькова и Харьковской области путем бомбардировки. Ему предоставлены координаты цели - радиотелевизионная передающая станция Харьков", - говорится в сообщении.

В ОГП отметили, что эта передающая станция не использовалась в военных целях, а служит исключительно для предоставления телекоммуникационных услуг, функционирования системы оповещения и трансляции телерадиопрограмм.

"Благодаря этому население получает информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни или здоровью людей и причинении вреда имуществу, а также рекомендации по их избежанию", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Известно, что российский пилот осуществил бомбардировку РТПС Харьков 8 авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг, в результате чего башня получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможным дальнейшую безопасную эксплуатацию.

6 марта 2022 самолет Су-34 сбили бойцы Нацгвардии, пилот катапультировался и был задержан. Суд дал ему 12 лет тюрьмы. Также судьи удовлетворили гражданские иски потерпевших – трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн.