В мероприятии, которое начнется в 18:00 во Львовской национальной филармонии (ул. Мирослава Скорика, 7), запланированы выступления известных музыкальных групп: Пиккардийской Терции, Yagody, Inso-Lviv Orchestra, Fiji Band.

Кроме музыкальной части, также анонсировано проведение аукциона, угощение вкусностями и приглашение детей, которые из-за войны временно покинули свои дома.