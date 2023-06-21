Пиккардийская Терция и благотворительный аукцион: во Львовской филармонии отметят День Конституции
27 июня во Львове пройдет посвященное Дню Конституции благотворительное мероприятие, организованное "Благотворительным фондом "Саппортерс ОФ Юкрейн" при информационной поддержке Еспресо
В мероприятии, которое начнется в 18:00 во Львовской национальной филармонии (ул. Мирослава Скорика, 7), запланированы выступления известных музыкальных групп: Пиккардийской Терции, Yagody, Inso-Lviv Orchestra, Fiji Band.
Кроме музыкальной части, также анонсировано проведение аукциона, угощение вкусностями и приглашение детей, которые из-за войны временно покинули свои дома.
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