Пик COVID-заболеваемости ожидается в конце октября, - СНБО

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина .

Он отметил, что количество занятых коек в COVID-больницах может достичь 50 тыс.

"Пик заболеваемости мы ожидаем к концу этого месяца - начало следующего. Мы считаем, что общее количество больных, которые мгновенно будут находиться на кроватях (в больницах, - ред.), составит 50-55 тыс. человек", - заявил Данилов.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 5 октября восемь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

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