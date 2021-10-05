Пик COVID-заболеваемости ожидается в конце октября, - СНБО
Совет национальной безопасности и обороны прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в Украине в конце октября
Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина .
Он отметил, что количество занятых коек в COVID-больницах может достичь 50 тыс.
"Пик заболеваемости мы ожидаем к концу этого месяца - начало следующего. Мы считаем, что общее количество больных, которые мгновенно будут находиться на кроватях (в больницах, - ред.), составит 50-55 тыс. человек", - заявил Данилов.
- Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 5 октября восемь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
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