Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайского эпидемиолога Цзэн Гуан.

Ожидается, что количество инфекций в сельской местности вырастет, поскольку сотни миллионов китайцев путешествуют в города, где они родились, на новогодние праздники. До пандемии празднования, которые официально начинаются 21 января, были известны как самая большая ежегодная миграция людей в мире.

По данным государственных СМИ, внезапная отмена коронавирусных ограничений привела к распространению болезни на 1,4 миллиарда жителей Китая, более трети из которых проживают в регионах, где заражение уже прошло.

Но самый плохой период вспышки еще не закончился, предупредил Цзэн Гуан, бывший главный эпидемиолог Китайского центра контроля и профилактики заболеваний.

"Наше приоритетное внимание было сосредоточено на больших городах. Пора акцентировать на сельской местности", - цитирует Цзен.

По его словам, большое количество людей в сельской местности, где медицинские учреждения относительно плохие, остаются без внимания, включая пожилых людей, больных и инвалидов.

1 декабря 2022 года сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.

Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложения США получить вакцины от COVID-19.

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