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Пидручный ответил Фуркаду на предложение вернуть россиян в биатлон

12 февраля, 2023 воскресенье
12:52
Спорт

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что предложение француза Мартена Фуркада о возвращении россиян к международным соревнованиям является неприемлемым

Об этом сообщает NRK .

По словам Пидручного, начинать разговоры о возвращении россиян и белорусов на международную арену, пока идет война в Украине - недопустимо.

"Если это произойдет, то это будет большой ошибкой. Я не думаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть здесь – только после войны. Они должны заплатить за совершенное. Мы сможем говорить о возвращении только после этого", - сказал Пидручный.

Таким образом, он ответил на предложение 13-кратного чемпиона мира Мартена Фуркада разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, от которых они отстранены из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Дмитрий Пидручный является чемпионом мира-2019 в гонке преследования.

война с Россией
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