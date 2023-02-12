Об этом сообщает NRK .

По словам Пидручного, начинать разговоры о возвращении россиян и белорусов на международную арену, пока идет война в Украине - недопустимо.

"Если это произойдет, то это будет большой ошибкой. Я не думаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть здесь – только после войны. Они должны заплатить за совершенное. Мы сможем говорить о возвращении только после этого", - сказал Пидручный.

Таким образом, он ответил на предложение 13-кратного чемпиона мира Мартена Фуркада разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, от которых они отстранены из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Дмитрий Пидручный является чемпионом мира-2019 в гонке преследования.