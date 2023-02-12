Пидручный ответил Фуркаду на предложение вернуть россиян в биатлон
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что предложение француза Мартена Фуркада о возвращении россиян к международным соревнованиям является неприемлемым
Об этом сообщает NRK .
По словам Пидручного, начинать разговоры о возвращении россиян и белорусов на международную арену, пока идет война в Украине - недопустимо.
"Если это произойдет, то это будет большой ошибкой. Я не думаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть здесь – только после войны. Они должны заплатить за совершенное. Мы сможем говорить о возвращении только после этого", - сказал Пидручный.
Таким образом, он ответил на предложение 13-кратного чемпиона мира Мартена Фуркада разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, от которых они отстранены из-за полномасштабной агрессии против Украины.
Дмитрий Пидручный является чемпионом мира-2019 в гонке преследования.
- 11 февраля Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира-2023 по биатлону.
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