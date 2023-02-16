Об этом сообщает Общественное.Спорт .

На вопрос, почему пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступает за возвращение россиян в международные соревнования, Дмитрий Пидручный предположил, что француз отрабатывает российские деньги.

"Думаю, что такие люди, как он, возможно, отрабатывают российские деньги", - сказал Подручный.

Украинец, ставший в 2019 году чемпионом мира, также раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за желание вернуть РФ в спорт и пообещал бойкотировать соревнования с их участием, если это произойдет.

"Думаю, что это будет большая ошибка, если Томас Бах вообще будет этого добиваться. Это не придаст ему положительной репутации. Для России спорт – один из инструментов пропаганды. Под каким бы флагом они ни выступали, это будет плохо для всего мира. Я готов бойкотировать все соревнования, где будут выступать оккупанты", - подытожил Подручный.