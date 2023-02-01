Пиар на обысках пока эффективнее пиара на приговорах
"Наказание" мэра Чернигова Владислава Атрошенко не имеет ничего общего с юриспруденцией, справедливостью и европейскостью
Был сегодня во Львовском апелляционном суде. Мэр Чернигова Атрошенко героически с горожанами противостоял российской агрессии, организовывал жизнеобеспечение города под бомбежками. За это Зеленский наградил его орденом.
Но еще Атрошенко протестовал против коррупции на "Большом строительстве". Его партия выиграла местные выборы, а мэра поддержало около 80 процентов горожан. Этого ему не простили. Львовский суд отстранил Атрошенко от исполнения обязанностей мэра. Причина – его жена воспользовалась служебной тойотой, чтобы вывезти за рулем малолетних детей из города.
Уничтожение местного самоуправления закрывает нам вступление в ЕС и приближает к авторитаризму
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Такое "наказание" ничего общего с юриспруденцией, справедливостью и европейскостью не имеет. Уничтожение местного самоуправления закрывает нам вступление в ЕС и приближает к авторитаризму.
Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.
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