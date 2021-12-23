PhotoID и опросы: "Дия" тестирует новые функции

Об этом говорится в Telegram "Дии".



"Разработали новые функции и приглашаем вас протестировать их, чтобы все работало как надо. Что тестируем? PhotoID без гимнастики для шеи и опросы, которые скоро станут вашим любимым инструментом е-демократии", - говорится в сообщении.



Один пользователь может тестировать как обе функции одновременно, так и одну из них. Для этого необходимо перейти по ссылке https://team.diia.gov.ua и подать заявку.



Для тестирования PhotoID есть условие: в "Дии" обязательно должен быть биометрический документ - ID-карта или загранпаспорт.



Напомним, 1 декабря на портале "Дия" стартовал бета-тест по декларированию места жительства.

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