Philip Morris выкупила права на IQOS в США
Philip Morris International (PMI) будет самостоятельно продавать IQOS в США
Компания выкупила у Altria Group все коммерческие права на IQOS в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщают в пресс-релизе PMI.
По заключенному соглашению, Philip MorrisInternational Inc. получит полные коммерческие права на IQOS в США с 30 апреля 2024 года.
"Эта сделка предоставляет PMI полные права на коммерциализацию IQOS в США не позднее чем через 18 месяцев и обеспечивает четкую стратегию для реализации полного потенциала продукта на крупнейшем в мире рынке, свободном от табачного дыма", — сообщил СЕО PMI Яцек Ольчак.
Он также отметил, что компания готова инвестировать в развитие IQOS в США.
В рамках соглашения PMI платит Altria Group 2,7 млрд. долларов - в т. ч. 1 млрд уже оплачено в начале сделки, остальное будет оплачено не позднее июля 2023 года.
В Philip Morris International прогнозируют, что к 2030 г. IQOS сможет занять около 10% на табачном рынке США. А потенциал доходов отрасли в США оценивается в 20 млрд долл.
"Мы с нетерпением ждем возможности повторить в США наш международный успех в переводе взрослых курильщиков, которые в противном случае продолжали бы курить традиционные сигареты, на лучшие альтернативы" - заявил Яцек Ольчак.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 г. В США продолжали курить около 31 млн. взрослых курильщиков.
IQOS – единственный бездымный никотиновый продукт для вдыхания, который получил разрешение от Департамента безопасности пищевых и лекарственных средств США. Департамент признал IQOS товаром, который может существенно снизить уровень курения сигарет в США.
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