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ПФУ вычислил среднюю зарплату украинцев за 2021 год
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы 2021 год, который в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии
Об этом сообщает пресс- служба ПФУ.
Согласно данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в 2021 году составила:
- Январь – 11 522,64 гривен,
- Февраль – 11 762,28 гривен,
- Март – 12 349,97 гривен,
- Апрель – 12 561,59 гривен,
- Май – 12 660,61 гривен,
- Июнь – 14 185,04 гривен,
- Июль – 12 911,88 гривен,
- Август – 12 397,62 гривен,
- Сентябрь – 13 095,82 гривен,
- Октябрь – 13 235,32 гривен,
- Ноябрь – 13 378,29 гривен,
- Декабрь – 15 700,65 гривен.
- Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что для 10 млн украинцев проиндексируют пенсии с 1 марта, а остальным пенсионерам установят доплату.
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