Pfizer заявит о необходимости третьей дозы вакцины, - Washington Post

Она вводится через шесть месяцев после первой, передает Еспресо.TV .



Соответствующий материал обнародовала газета. Washington Post .



Источники сообщают, что вакцина №3 будет способствовать более быстрой и большей выработке антител.



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"Начальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первых инъекций", - говорится в статье Washington Post.



Газета пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости бустерной вакцинации.



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Как отмечается, инициатива будет поддержана правительством Соединенных Штатов Америки.

Напомним, в течение 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 7).



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