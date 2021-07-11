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Pfizer заявит о необходимости третьей дозы вакцины, - Washington Post

11 июля, 2021 воскресенье
13:13
Коронавирус вакцина

Американская корпорация Pfizer, которая совместно с партнером из ФРГ BioNTech разработала известную и популярную в мире вакцину от коронавируса, готовится объявить о необходимости вакцинации третьей дозой препарата

Она вводится через шесть месяцев после первой, передает Еспресо.TV .

Соответствующий материал обнародовала газета. Washington Post .

Источники сообщают, что вакцина №3 будет способствовать более быстрой и большей выработке антител.

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"Начальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первых инъекций", - говорится в статье Washington Post.

Газета пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости бустерной вакцинации.

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Как отмечается, инициатива будет поддержана правительством Соединенных Штатов Америки.

  • Напомним, в течение 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 7).


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Pfizer
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