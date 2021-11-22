Pfizer заявила о 100% эффективности COVID-вакцины для подростков

Об этом говорится на сайте компании Pfizer.

Производители объявили, что третья фаза исследований показала 100-процентную эффективность вакцины против COVID-19 у подростков от 12 до 15 лет.

Участие в испытаниях приняли 2 228 человек.



Всего в ходе исследования у участников подтвердили 30 случаев заражения COVID-19. Все 30 нашли в группе плацебо (люди, которые не получили прививки, однако считали, что вакцинированы, - ред.). В группе людей, получивших вакцину, не выявили никаких симптомов COVID-19.

По меньшей мере шесть месяцев ученые наблюдали за побочными реакциями после прививок, однако серьезных проблем с безопасностью не выявили, а список побочных реакций совпадал с уже известным.

В дальнейшем производители планируют подавать заявки на использование препарата Pfizer против COVID-19 в этой возрастной группе по всему миру.

Напомним, Канада позволила делать прививки детям от 5 до 11 лет COVID-вакциной Pfizer.