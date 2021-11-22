Pfizer заявила о 100% эффективности COVID-вакцины для подростков
Американская компания Pfizer заявила, что использование вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для прививки подростков от 12 до 15 лет безопасно и эффективно на 100%
Об этом говорится на сайте компании Pfizer.
Производители объявили, что третья фаза исследований показала 100-процентную эффективность вакцины против COVID-19 у подростков от 12 до 15 лет.
Участие в испытаниях приняли 2 228 человек.
Всего в ходе исследования у участников подтвердили 30 случаев заражения COVID-19. Все 30 нашли в группе плацебо (люди, которые не получили прививки, однако считали, что вакцинированы, - ред.). В группе людей, получивших вакцину, не выявили никаких симптомов COVID-19.
По меньшей мере шесть месяцев ученые наблюдали за побочными реакциями после прививок, однако серьезных проблем с безопасностью не выявили, а список побочных реакций совпадал с уже известным.
В дальнейшем производители планируют подавать заявки на использование препарата Pfizer против COVID-19 в этой возрастной группе по всему миру.
- Напомним, Канада позволила делать прививки детям от 5 до 11 лет COVID-вакциной Pfizer.
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