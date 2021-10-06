Pfizer в рамках исследования планирует вакцинировать от COVID-19 все население города в Бразилии
Компания Pfizer заявила о планах вакцинировать все население города Толедо старше 12 лет
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Население города составляет 143 тыс. человек.
Исследование будут проводить Pfizer, Национальная программа Бразилии по вакцинации, местные органы здравоохранения, университет и медучреждения.
По данным Pfizer, цель исследования - изучение поведения COVID-19 в "реальном сценарии" после вакцинации.
- Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля. Цель - коллективный иммунитет местных жителей и работников санаториев, чтобы сделать город безопасным и открыть курорт.
- В городе Моршин (Львовская область) за неполный месяц 61% населения получили прививки в рамках проекта с массовой вакцинации.
- По состоянию на 2 августа в Моршине по крайней мере первой дозой было привито 72,4% взрослого населения.
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