Pfizer в рамках исследования планирует вакцинировать от COVID-19 все население города в Бразилии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Население города составляет 143 тыс. человек.



Исследование будут проводить Pfizer, Национальная программа Бразилии по вакцинации, местные органы здравоохранения, университет и медучреждения.

По данным Pfizer, цель исследования - изучение поведения COVID-19 в "реальном сценарии" после вакцинации.

Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля. Цель - коллективный иммунитет местных жителей и работников санаториев, чтобы сделать город безопасным и открыть курорт.

В городе Моршин (Львовская область) за неполный месяц 61% населения получили прививки в рамках проекта с массовой вакцинации.

По состоянию на 2 августа в Моршине по крайней мере первой дозой было привито 72,4% взрослого населения.