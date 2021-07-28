Pfizer спрогнозировала повышение продаж вакцины от COVID-19 в этом году до $33,5 млрд
Компания Pfizer повысила свой прогноз продаж вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, до $33,5 млрд
Об этом сообщает Reuters .
Повышенный прогноз продаж вакцин основан на подписанных соглашениях на 2,1 млрд доз, и компания может увеличить его, если подпишет дополнительные контракты.
Производитель лекарств получил фору в декабре 2020 года, получив первое разрешение на вакцину против COVID-19 в США, и с тех пор опередил конкурентов, которые столкнулись с производственными трудностями. На прошлой неделе Johnson & Johnson оценила объем продаж вакцины против COVID-19 за год в 2,5 млрд долларов, в то время как Moderna прогнозирует 19,2 млрд долларов.
Pfizer заявила, что с декабря поставила 1 млрд доз вакцины. В этом году у компаний есть план производства около 3 миллиардов доз.
"До пандемии компания Pfizer производила около 200 млн доз в год для всего нашего портфеля вакцин", - сказал генеральный директор Альберт Бурла в подготовленном выступлении перед телефонной конференцией.
В компании сообщили, что наращивание производства может быть расширено на имеющихся мощностях.
Кроме того, добавлены новые поставщики и контрактные производители.
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