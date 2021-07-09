Pfizer разрабатывает вакцину против штамма коронавируса "Дельта"
В Pfizer и BioNTech сообщили, что разрабатывают специальную вакцину против "Дельта" штамма коронавируса
Об этом говорится в заявлении компании.
Как отмечается, первая партия вакцины для испытания уже готова.
"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", - говорится в заявлении.
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