Pfizer разрабатывает вакцину против штамма коронавируса "Дельта"

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечается, первая партия вакцины для испытания уже готова.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", - говорится в заявлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb