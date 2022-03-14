Pfizer продолжит поставлять медикаменты в РФ, но будет отдавать всю прибыль Украине

Об этом говорится в заявлении компании.



В Pfizer подчеркнули, что выступают против российской войны в Украине.



"Pfizer пришла к выводу, что добровольная остановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить пациентов на первое место. Прекращение доставки лекарств, включая лечение рака или сердечно-сосудистой системы, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной потере жизни, особенно среди детей и пожилых людей", - говорится в заявлении.



Однако сохранение поставок лекарства в РФ не означает, что компания будет продолжать вести бизнес в России в обычном режиме. Pfizer заявили, что передадут всю прибыль своей дочерней российской компании на прямую гуманитарную поддержку народа Украины.



Кроме того, компания больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит привлекать новых пациентов к своим текущим клиническим испытаниям в стране.



"Наконец-то, хоть Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными участками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, направленные на создание производственных мощностей в стране", - заявили в Pfizer.



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