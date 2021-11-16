Pfizer подписал договор, который сделает препарат от COVID-19 более доступным для 53% человечества.
Компания Pfizer подписала договор, позволяющий другим компаниям производить препарат от COVID-19 в 95 странах.
Об этом сообщает Associated Press.
Фармацептическая компания Pfizer подписала договор, передающий лицензию на производство противовирусных таблеток неприбыльной группе Medicines Patent Pool, существующей при поддержке ООН. Это позволит другим компаниям производить таблетки от COVID-19 в 95 странах, составляющих около 53% населения планеты.
Это означает, что препарат можно будет производить и продавать дешевле в более бедных странах.
Компания Merck, разработавшая первый препарат от коронавируса, в прошлом месяце подписала похожий договор. Эти соглашения позволят глобальное распространение таблеток и могут изменить течение пандемии.
Компания установила ограничения для крупных стран, например Бразилии, Китая и России, переживших вспышки пандемии.
- Напомним, испытания таблеток Pfizer установили, что препарат на 89% снижает уровень госпитализаций и риск тяжелого течения заболевания у взрослых.
- В Украине начали исследование таблеток от COVID-19 компаний Pfizer и Merck.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.3
Покупка 26.3Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.27
- Актуальное
- Важное