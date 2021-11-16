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Pfizer подписал договор, который сделает препарат от COVID-19 более доступным для 53% человечества.

16 ноября, 2021 вторник
16:11
Мир

Компания Pfizer подписала договор, позволяющий другим компаниям производить препарат от COVID-19 в 95 странах.

Об этом сообщает Associated Press.

Фармацептическая компания Pfizer подписала договор, передающий лицензию на производство противовирусных таблеток неприбыльной группе Medicines Patent Pool, существующей при поддержке ООН. Это позволит другим компаниям производить таблетки от COVID-19 в 95 странах, составляющих около 53% населения планеты.

Это означает, что препарат можно будет производить и продавать дешевле в более бедных странах.

Компания Merck, разработавшая первый препарат от коронавируса, в прошлом месяце подписала похожий договор. Эти соглашения позволят глобальное распространение таблеток и могут изменить течение пандемии.

Компания установила ограничения для крупных стран, например Бразилии, Китая и России, переживших вспышки пандемии.

  • Напомним, испытания таблеток Pfizer установили, что препарат на 89% снижает уровень госпитализаций и риск тяжелого течения заболевания у взрослых.
  • В Украине начали исследование таблеток от COVID-19 компаний Pfizer и Merck.
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Коронавирус
COVID-19
Pfizer
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