Pfizer начнет испытания вакцины против новых штаммов коронавируса
Компании Pfizer и BioNTech должны начать испытания бустерной вакцины против коронавируса, чтобы усилить иммунитет человека относительно новых штаммов
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление BioNTech.
"Pfizer и BioNTech видели обнадеживающие данные в текущем исследовании третьей дозы текущей вакцины BNT162b2. Предварительные данные показывают, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что при третьей дозе вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе Beta-штамма коронавируса, "которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз".
Компании рассчитывают опубликовать более точные данные в ближайшее время, а также подать их в FDA, EMA и другие контролирующие органы в течение ближайших недель.
Также сообщается, что, несмотря на высокую эффективность третьей дозы, компании разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, нацеленную на полный спаечный белок варианта Delta.
Первая партия для испытания уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании предполагают, что клинические исследования начнутся в августе при условии одобрения регулирующих органов.
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