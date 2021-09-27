Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток против коронавируса
Фармацевтическая компания Pfizer объявила о новой фазе испытаний пероральных противовирусных препаратов против коронавируса COVID-19
Об этом говорится в Пресс-релизе компании.
Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики коронавируса.
"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическое заболевание у тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя начало инфекции в других", - заявила президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.
Участников разделят на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.
Основная цель - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.
Работники компании добавили, что результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится.
- Напомним, в начале сентября компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начали испытания таблеток против коронавируса.
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