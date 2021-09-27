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Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток против коронавируса

27 сентября, 2021 понедельник
18:10
Мир Pfizer

Фармацевтическая компания Pfizer объявила о новой фазе испытаний пероральных противовирусных препаратов против коронавируса COVID-19

Об этом говорится в Пресс-релизе компании.

Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики коронавируса.

"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическое заболевание у тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя начало инфекции в других", - заявила президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.

В компании отметили, что испытания фазы 2/3 является частью глобальной программы клинических исследований и охватывает до 2660 человек, которым исполнилось 18 лет и которые проживают в одном месте с лицом с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.

Участников разделят на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.

Основная цель - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.

Работники компании добавили, что результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасный и хорошо переносится.

  • Напомним, в начале сентября компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начали испытания таблеток против коронавируса.

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Здоровье
Коронавирус
Pfizer
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