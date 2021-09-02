Pfizer и Merck начали испытания своих экспериментальных таблеток от COVID-19
Компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начинают испытания таблеток против коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Pfizer предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения COVID-19.
Компания заявила, что к испытаниям будут привлечены 1140 взрослых пациентов с диагнозом COVID-19, которые не находятся в больнице и которым не грозит тяжелое течение болезни.
Пациентам в исследовании будут назначены таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкая доза ритонавира, который широко используется в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
В компании Merck & Co Inc заявили, что будут изучать действие экспериментального медсредства мольнупиравир с целью профилактики COVID-19 среди взрослых, проживающих в одном домохозяйстве с больными.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное