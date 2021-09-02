Pfizer и Merck начали испытания своих экспериментальных таблеток от COVID-19

Об этом сообщает Reuters .

Pfizer предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения COVID-19.

Компания заявила, что к испытаниям будут привлечены 1140 взрослых пациентов с диагнозом COVID-19, которые не находятся в больнице и которым не грозит тяжелое течение болезни.



Пациентам в исследовании будут назначены таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкая доза ритонавира, который широко используется в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.



В компании Merck & Co Inc заявили, что будут изучать действие экспериментального медсредства мольнупиравир с целью профилактики COVID-19 среди взрослых, проживающих в одном домохозяйстве с больными.