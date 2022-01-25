Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма "Омикрон"
Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, направленной на противодействие штамму коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщается в пресс- релизе Pfizer.
Первые участники клинических испытаний уже получили первую из двух доз вакцины на основе "Омикрона" или в качестве бустерной дозы. Исследования будут проводить среди здоровых людей от 18 до 55 лет.
Отмечается, что исследование проводится с целью оценки безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины.
В клинических испытаниях примут участие 14 20 человек, разделенных на три группы:
- привиты стандартной двухдозовой вакциной Pfizer, которые получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона".
- привиты тремя дозами вакцины Pfizer, которые получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины от "Омикрона".
- ранее невакцинированы, которые получат три дозы вакцины от "Омикрона".
По словам соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при "Омикроне" ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.
- Ранее гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил , что вакцина, направленная на штамм "Омикрон", будет готова в марте 2022 года.
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