Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма "Омикрон"

Об этом сообщается в пресс- релизе Pfizer.



Первые участники клинических испытаний уже получили первую из двух доз вакцины на основе "Омикрона" или в качестве бустерной дозы. Исследования будут проводить среди здоровых людей от 18 до 55 лет.



Отмечается, что исследование проводится с целью оценки безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины.



В клинических испытаниях примут участие 14 20 человек, разделенных на три группы:

привиты стандартной двухдозовой вакциной Pfizer, которые получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона".

привиты тремя дозами вакцины Pfizer, которые получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины от "Омикрона".

ранее невакцинированы, которые получат три дозы вакцины от "Омикрона".

Ранее гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил , что вакцина, направленная на штамм "Омикрон", будет готова в марте 2022 года.

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации через "Омикрон", мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита впоследствии ослабнет", - заявила глава отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.По словам соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при "Омикроне" ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.