Певица Шинейд О'Коннор сообщила, что ее 17-летний сын покончил с собой

Об этом О'Коннор написала в Twitter.

По словам певицы, ее 17-летний сын покончил с собой.

"Мой прекрасный сын, Невием Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь он с Богом. Пусть он почивает с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Почивай с миром", - написала О'Коннор.

Двумя днями ранее певица сообщила, что ее сын пропал. 7 января Шейна последний раз видели в Дублине, а 8 января полиция обнаружила его мертвым.

Ранее 55-летняя Шинейд О'Коннор объявила, что уходит со сцены из-за возраста и усталости. В 2022-м должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который будет последним.

Напомним, в октябре 2022 года Шинейд О'Коннор стала мусульманкой.

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