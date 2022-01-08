Певица Шинейд О'Коннор сообщила, что ее 17-летний сын покончил с собой
Ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила, что ее 17-летний сын совершил самоубийство
Об этом О'Коннор написала в Twitter.
По словам певицы, ее 17-летний сын покончил с собой.
"Мой прекрасный сын, Невием Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь он с Богом. Пусть он почивает с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Почивай с миром", - написала О'Коннор.
Двумя днями ранее певица сообщила, что ее сын пропал. 7 января Шейна последний раз видели в Дублине, а 8 января полиция обнаружила его мертвым.
Ранее 55-летняя Шинейд О'Коннор объявила, что уходит со сцены из-за возраста и усталости. В 2022-м должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который будет последним.
- Напомним, в октябре 2022 года Шинейд О'Коннор стала мусульманкой.
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