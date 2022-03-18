Певица Шер заявила, что готова принять украинских беженцев
Американская певица Шер сказала, что готова принять вынужденно переселенных людей из Украины
Об этом она написала в Twitter.
"Многим людей моего положения следует выйти вперед и действовать. Если бы я была одна или с детьми, и мы были бы травмированы такими событиями, я бы надеялась, чтобы кто-то похожий позаботился о нас", — написала певица.
В ответах твита художник опубликовал видео, как он рисует картину, которую планирует пожертвовать в помощь Украине.
- Напомним, королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев.
- Также ранее министр транспорта Великобритании и Бенедикт Камбербетч заявили о готовности принять беженцев из Украины у себя дома.
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