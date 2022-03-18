Певица Шер заявила, что готова принять украинских беженцев

Об этом она написала в Twitter.



"Многим людей моего положения следует выйти вперед и действовать. Если бы я была одна или с детьми, и мы были бы травмированы такими событиями, я бы надеялась, чтобы кто-то похожий позаботился о нас", — написала певица.

Напомним, королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев.

Также ранее министр транспорта Великобритании и Бенедикт Камбербетч заявили о готовности принять беженцев из Украины у себя дома.