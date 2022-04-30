Певица Роксана Викалюк и музыканты из Европы сыграли гуцульский "Аркан" на концерте в поддержку Украины в Берлине

На концерте прозвучал "Аркан" – мелодия одноименного традиционного танца горных украинцев гуцулов. Об этом музыкантка рассказала у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .



"Концерт в поддержку Украины. Импровизацию по теме старинного боевого героического гуцульского танца "Аркан" наша команда сыграла только с одной репетицией, которую мы сделали прямо перед концертом", - отметила она.

Роксана Викалюк известна тем, что популяризирует в Европе украинскую народную музыку.