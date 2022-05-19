Певица Рианна родила первенца, - СМИ

Об этом пишет The Daily Star .

По данным издания, малыш появился на свет еще 13 мая. Пара пока не назвала имени своего ребенка.

Певица сообщила о своей беременности еще в январе, когда она надела розовый пуховик и синие джинсы. Рианна расстегнула розовую курточку, продемонстрировав свой круглый животик.

Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что звезда "планирует устроить пляжную вечеринку" после рождения малыша: "Она не может дождаться, чтобы отпраздновать вместе со всеми своими любимыми людьми и исполнена решимости сделать эту эпопею".

Кот Степан из Харькова 18 мая получил Influencers and Bloggers Awards в Каннах.

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