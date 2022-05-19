Певица Рианна родила первенца, - СМИ
Барбадосская певица Рианна родила сына. Отцом ребенка является рэпер A$AP Rocky
Об этом пишет The Daily Star .
По данным издания, малыш появился на свет еще 13 мая. Пара пока не назвала имени своего ребенка.
Певица сообщила о своей беременности еще в январе, когда она надела розовый пуховик и синие джинсы. Рианна расстегнула розовую курточку, продемонстрировав свой круглый животик.
Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что звезда "планирует устроить пляжную вечеринку" после рождения малыша: "Она не может дождаться, чтобы отпраздновать вместе со всеми своими любимыми людьми и исполнена решимости сделать эту эпопею".
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