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Певица Рианна родила первенца, - СМИ

19 мая, 2022 четверг
20:58
Культура На фото Рианна и A$AP Rocky

Барбадосская певица Рианна родила сына. Отцом ребенка является рэпер A$AP Rocky

Об этом пишет The Daily Star .

По данным издания, малыш появился на свет еще 13 мая. Пара пока не назвала имени своего ребенка.

Певица сообщила о своей беременности еще в январе, когда она надела розовый пуховик и синие джинсы. Рианна расстегнула розовую курточку, продемонстрировав свой круглый животик.

Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что звезда "планирует устроить пляжную вечеринку" после рождения малыша: "Она не может дождаться, чтобы отпраздновать вместе со всеми своими любимыми людьми и исполнена решимости сделать эту эпопею".

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