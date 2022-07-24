Певица Элли Голдинг поддержала Украину исполнением "Ой у лузі червона калина"
Обладательница награды BRIT Awards исполнила украинский военный гимн в дуэте с солистом Pianoбой Дмитрием Шуровым
Видео выступления обнародовал youtube-канал Top UA (Архив войны) .
Саммит первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве по инициативе Первой леди Елены Зеленской, посетила известная певица Элли Голдинг. Британская исполнительница спела на украинском языке песню "Ой у лузі червона калина", которая стала в некотором роде военным гимном сегодня. Солист Pianoбой Дмитрий Шуров аккомпанировал Элли Голдинг на рояле, а также вокально поддержал певицу.
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