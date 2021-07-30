Певица Билли Айлиш выпустила альбом Happier Than Ever о том, как пережила абьюз и критику в соцсетях

Об этом сообщает ZN.ua .



В альбоме 16 песен, его выпустили на всех стримингових сервисах.

Продюсированием альбома занимался брат певицы Финнеас О'Коннелл.



В треках Билли рассказывает об абьюзе, критике в соцсетях, переживаниях и отношениях.

Во время анонса Айлиш сказала, что запись альбома дала ей насыщенный опыт с музыкой.

В своем Instagram певица написала: "Я люблю каждую песню в этом альбоме так сильно, что меня пугает мысль выставлять их на прослушивание всему миру. Мне хочется плакать. Я так выросла в процессе работы над ним, столько всего пережила и поняла о себе"