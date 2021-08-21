Певец Юрий Юрченко передал Зеленскому челлендж по игре на рояле

Свое заявление он разместил у себя на фейсбуке, информирует Еспресо.TV .



"Я, Юрий Юрченко, заслуженный Артист Украины, принимаю челлендж # здороваукраина30 и передаю его Владимиру Зеленскому. Итак, Владимир Александрович Зеленский, принимайте эстафету!", - говорится в описании к видео с участием Юрченко, где он подходит к установленному на спортивной площадке синтезатору, поворачивается спиной к зрителям и после того звучит музыка.



"Давайте еще раз, нам нужен здоровый президент", - говорит он в заключение.