Певец Юрий Юрченко передал Зеленскому челлендж по игре на рояле
Музыкант, певец, автор песен и лидер рок-группы "Юркеш" Юко Юрченко обратился через соцсети к президенту Владимиру Зеленскому
Свое заявление он разместил у себя на фейсбуке, информирует Еспресо.TV .
"Я, Юрий Юрченко, заслуженный Артист Украины, принимаю челлендж # здороваукраина30 и передаю его Владимиру Зеленскому. Итак, Владимир Александрович Зеленский, принимайте эстафету!", - говорится в описании к видео с участием Юрченко, где он подходит к установленному на спортивной площадке синтезатору, поворачивается спиной к зрителям и после того звучит музыка.
"Давайте еще раз, нам нужен здоровый президент", - говорит он в заключение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное