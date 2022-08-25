"П***ец нам. Сегодня День Независимости, они оскалили зубы": разведка перехватила разговор оккупанта с женой
Российский военный в перехваченном разговоре жалуется, что украинские военные "оскалили зубы" в День Независимости Украины, а он попал в "капкан"
Ролик опубликован ГУР МО в телеграм.
В перехваченном разговоре, который состоялся в 10:50 в День Независимости Украины, жена российского военного плачет и требует, чтобы муж как можно скорее возвращался домой. Он объясняет, что его подразделение "накрыли" и окружили, есть много раненых.
Оккупант предполагает, что все эти досадные события происходили именно через День Независимости Украины.
"Да х** знает, здесь все закрыто у нас вообще. Мы в капкане сидим. П***ец нам. Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. … У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, Куда идти? Ты что, дура? Тут некуда отходить.Все, давай, короче. Все будет нормально. Но этого телефона больше нет, все. Я звоню по неизвестно какому телефону, чужому", - рассказывает россиянин.
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