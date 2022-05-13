Петраков вызвал в сборную Украины 10 футболистов, выступающих в иностранных клубах

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По завершении европейских чемпионатов, эти футболисты присоединятся к сборной Украины.

Легионеры, вызванные в сборную Украины:

Вратарь : Андрей Лунин ("Реал", Испания);

Защитники : Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия);

Полузащитники : Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия);

Нападающие : Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая игра против Уэльса.

2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.

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