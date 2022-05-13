Петраков вызвал в сборную Украины 10 футболистов, выступающих в иностранных клубах
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился со списком легионеров, готовящихся к матчам отбора ЧМ-2022
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По завершении европейских чемпионатов, эти футболисты присоединятся к сборной Украины.
Легионеры, вызванные в сборную Украины:
Вратарь : Андрей Лунин ("Реал", Испания);
Защитники : Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия);
Полузащитники : Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия);
Нападающие : Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия).
1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая игра против Уэльса.
- 2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.
- 11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное