Петраков уговорил форварда "Баварии" выступать за сборную Армении
Форвард немецкой "Баварии" Грант-Леон Ранос согласился выступать за сборную Армении, которую возглавляет украинец Александр Петраков
Об этом сообщает Федерация футбола Армении .
В федерации объявили, что Грант-Леон Ранос, играющий за вторую команду "Баварии", будет выступать за сборную Армении. В ближайшие дни нападающий прибудет в национальную команду на тренировочный сбор перед стартом в квалификации Евро-2024.
19-летний Ранос имеет армянские корни, но родился в Германии. В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенцев 26 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.
Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 по декабрь 2022 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.
В 2019 году Петраков привел юношескую сборную Украины к золотым медалям чемпионата мира U-20.
В январе 2023 65-летний тренер возглавил сборную Армении, которая стартует в отборе Евро-2024 25 марта домашней игрой с Турцией. Также соперниками армян по группе будут Уэльс, Хорватия и Латвия.
- 14 января Александр Петрак был назначен главным тренером сборной Армении.
- 8 марта бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо подверг критике Александра Петракова за вызов в команду Армении игроков российских клубов.
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