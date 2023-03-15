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Петраков уговорил форварда "Баварии" выступать за сборную Армении

15 мартa, 2023 среда
13:56
Спорт Александр Петраков

Форвард немецкой "Баварии" Грант-Леон Ранос согласился выступать за сборную Армении, которую возглавляет украинец Александр Петраков

Об этом сообщает Федерация футбола Армении .

В федерации объявили, что Грант-Леон Ранос, играющий за вторую команду "Баварии", будет выступать за сборную Армении. В ближайшие дни нападающий прибудет в национальную команду на тренировочный сбор перед стартом в квалификации Евро-2024.

19-летний Ранос имеет армянские корни, но родился в Германии. В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенцев 26 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 по декабрь 2022 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.

В 2019 году Петраков привел юношескую сборную Украины к золотым медалям чемпионата мира U-20.

В январе 2023 65-летний тренер возглавил сборную Армении, которая стартует в отборе Евро-2024 25 марта домашней игрой с Турцией. Также соперниками армян по группе будут Уэльс, Хорватия и Латвия.


 
Сборная Украины
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