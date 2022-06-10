Петраков сообщил, какие футболисты не сыграют в матче Украина – Армения

Об этом Александр Петраков сообщил сегодня на пресс-конференции.

"Степаненко уже поехал домой, я его отпустил. Бущан поехал домой. Соболь только сегодня приступил к тренировкам после простуды. И заболел Сирота, тоже простуда. Сейчас будет тренировка, после нее увидим, кто как выглядит перед матчем", - заявил главный тренер сборной Украины.

Украина начала выступления в Лиге наций сразу со 2 тура, где победила Ирландию 1:0.

Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

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