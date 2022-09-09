Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Петраков довызвал голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина, вратаря ковалевского "Колоса" Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список полузащитника французского "Бордо" Даниила Игнатенко.

Изменения связаны с травмами игроков "Динамо" в матче с "Фенербахче". Георгий Бущан пропустит месяц из-за травмы, а Николай Шапаренко порвал крестообразные связки и вылетел на полгода.

Состав сборной Украины:

Вратари : Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Евгений Волынец ("Колос").

Защитники : Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрык, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр).

Резерв : Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Национальная команда приступит к сбору 16 сентября в Варшаве. 21 сентября команда Петракова сыграет в Глазго против Шотландии, 24 сентября встретится в Ереване с Арменией, а в последнем туре, 27 сентября, будет принимать в Кракове шотландцев.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами второй, Ирландия с 4 баллами третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".

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