Петраков сделал дерзкое заявление после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
После победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в решающем матче группового раунда квалификации тренер заверил, что наши футболисты в плей-офф никого не боятся.
"Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди — жеребьевка, плей-офф. Мы не боимся никого, это однозначно. Играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", - сказал Петраков.
Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24 и 29 марта 2022 года. Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых и получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
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16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора.
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