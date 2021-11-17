Петраков сделал дерзкое заявление после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

После победы сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в решающем матче группового раунда квалификации тренер заверил, что наши футболисты в плей-офф никого не боятся.

"Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди — жеребьевка, плей-офф. Мы не боимся никого, это однозначно. Играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", - сказал Петраков.

Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24 и 29 марта 2022 года. Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых и получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора.

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