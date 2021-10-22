Петраков решил вернуть в сборную футболиста, который не играл за Украину 4 года, - СМИ
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после четырехлетнего перерыва получит вызов в сборную Украины
Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации издания, Александр Петраков планирует вызвать Дениса Гармаша на решающую отборочную игру чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября в Зенице) и товарищескую встречу с Болгарией (11 ноября в Одессе).
Тренер уже разговаривал с футболистом и согласился помочь национальной команде.
31-летний Денис Гармаш сыграл за сборную Украины 30 матчей и забил 2 гола. Последний раз он играл за сборную Украины еще в октябре 2017 года, когда наши футболисты уступили в квалификации ЧМ-2018 Хорватии (0: 2).
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвертая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- 22 октября сообщалось, что Александр Петраков вызовет полузащитника Руслана Малиновского на решающий матч квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
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