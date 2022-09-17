Об этом Петраков заявил в интервью каналу Украинской ассоциации футбола в YouTube.

"Уже есть потери. Бущан перенес операцию и выбыл на полтора месяца. Шапаренко вылетел на семь месяцев. Вчера мне звонил Зинченко, он тоже получил травму - икроножной мышцы. Его не будет, две недели он не может играть. С Тарасом Степаненко все хорошо, у него была судорога. А так посмотрим", - сказал Петраков.

Украина сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также, команда Александра Петракова 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

5 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал имена футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против Шотландии и Армении.

13 сентября стало известно, что защитник английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон не сыграет за Шотландию в решающих матчах Лиги наций против Украины.

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