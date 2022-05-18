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Петраков рассказал, какой состав поставит на матч сборной Украины в Хорватии

18 мая, 2022 среда
11:45
Спорт

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что 18 мая с первых минут товарищеской встречи с хорватской "Риекой" на поле выйдут футболисты, накануне не попавшие в стартовый состав на игру с итальянским "Эмполи"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Петракова, на второй за два дня матч, он произведет полную ротацию состава и выпустит 11 новых игроков.

"Никаких секретов нет. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков", - сказал Петраков после победы над "Эмполи" со счетом 3:1.

По сравнению со вчерашним матчем в заявку на игру с "Риекой" не попал травмировавшийся защитник Денис Попов.

Официальная заявка сборной Украины на матч с "Риекой":

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондар, 3. Александр Сирота, 4. Тарас Качараба, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбык, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрык, 18. Данило Сикан, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

Матч Украина – "Риека" состоится сегодня в Риеке и начнется в 19:00 по киевскому времени. Вживую игру покажут телеканалы "Индиго" и "Футбол 1", а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

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