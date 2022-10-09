Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

"Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее", - пообещал Петраков после жеребьевки квалификации, где наша команда сыграет против Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Он вспомнил, как юниорская сборная Украины под его руководством побеждала итальянцев и англичан.

"Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 2019 года. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников", - заверил Петраков.

Он добавил, что один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский хотел в отборе встретиться именно с Италией.

"Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в "Аталанте", Коваленко выступает за "Специю", может, еще кто-нибудь появится в Серии А. Играть против таких команд всегда интересно", - подытожил Петраков.

В воскресенье 9 октября во Франкфурте состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2024.

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