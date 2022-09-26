Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По его словам, 21 сентября сборной Украины в проигранном со счетом 0:3 матче Лиги наций против Шотландии не хватало травмированных Александра Зинченко, Николая Шапаренко, Георгия Бущана, Виталия Мыколенко и дисквалифицированного Ильи Забарного.

"Не хочу кого-то обидеть, но мы не такая страна как Франция или Испания, которые способны выставить три-четыре равноценных состава. Зинченко — хороший человек, классный исполнитель. Нам всегда не хватает тех, кто не играет. У нас не играли Забарный, Мыколенко. Виталий хотел выйти и сыграть, но я никогда не делаю себе карьеру на здоровье игроков. Мы его поберегли, он восстановился и уже выходил на поле. Как я говорил раньше, у нас нет основного состава как такового, но я хочу , чтобы он был. Не хватает нам Бущана, Зинченко, Шапаренко", - сказал Петраков.

Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

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