Петраков пожаловался на потери сборной Украины перед матчем с Шотландией
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Шотландии нашей команде не хватает нескольких ключевых футболистов
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По его словам, 21 сентября сборной Украины в проигранном со счетом 0:3 матче Лиги наций против Шотландии не хватало травмированных Александра Зинченко, Николая Шапаренко, Георгия Бущана, Виталия Мыколенко и дисквалифицированного Ильи Забарного.
"Не хочу кого-то обидеть, но мы не такая страна как Франция или Испания, которые способны выставить три-четыре равноценных состава. Зинченко — хороший человек, классный исполнитель. Нам всегда не хватает тех, кто не играет. У нас не играли Забарный, Мыколенко. Виталий хотел выйти и сыграть, но я никогда не делаю себе карьеру на здоровье игроков. Мы его поберегли, он восстановился и уже выходил на поле. Как я говорил раньше, у нас нет основного состава как такового, но я хочу , чтобы он был. Не хватает нам Бущана, Зинченко, Шапаренко", - сказал Петраков.
Сборная Украины сыграет последний матч Лиги наций 27 сентября против Шотландии в Кракове. В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.
- 21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.
- 24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.
- 26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.
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