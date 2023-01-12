Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

УАФ поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20, с которой тренер стал чемпионом мира.

В свою очередь Александр Петраков поблагодарил УАФ за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административный штаб за то, что в течение полутора лет мы были единым целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его", – отметил Петраков.

Отметим, что под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (6 побед, 7 ничьих, 2 поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).

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