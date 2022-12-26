Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины, - СМИ
УАФ не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в telegram.
По его словам, вопрос о продлении контракта с Александром Петраковым не рассматривался на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола, в то время как соглашения с тренером молодежной сборной Русланом Ротанем и Сергеем Нагорняком, возглавляющим юниорскую команду, были пролонгированы.
"Миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает со дня на день, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании исполкома на прошлой неделе. Хотя в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка", - написал Бурбас.
Он констатировал, что сборная Украины в следующий раз соберется уже с новым тренерским штабом, который сформирует Сергей Ребров, который пока тренирует "Аль-Айн" из ОАЭ.
"Если до марта Сергей Ребров освободится с должности в "Аль-Айне", то он немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Он до мелочей уже проговорил свой контракт с УАФ. Если же в Эмиратах придется задержаться до июня, сбор проведет его тренерский штаб", - отметил Бурбас.
Александр Петраков возглавил сборную Украины осенью 2021 года, его контракт с национальной командой рассчитан до декабря 2022 года. Под руководством Петракова национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и проиграла решающий матч плей-офф отбора Уэльса.
Соглашение Сергея Реброва с "Аль-Айном" рассчитано до лета 2023 года. Также он тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
В марте 2023 года сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024, где ее соперниками будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.
- 22 ноября сообщалось, что УАФ предложила Сергею Реброву стать новым главным тренером сборной Украины.
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