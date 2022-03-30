Петраков отреагировал на предложение "подарить" сборной Украины путевку на ЧМ-2022

Об этом он заявил в комментарии "Футбол 1".

По словам тренера сборной, он поддерживает лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который заявил, что у нашей команды есть место на чемпионате мира добытое в спортивной борьбе.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, завоевывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – сказал Петраков.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

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