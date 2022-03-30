Петраков отреагировал на предложение "подарить" сборной Украины путевку на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выступил против предоставления нашей команде путевки на чемпионат мира по футболу без борьбы
Об этом он заявил в комментарии "Футбол 1".
По словам тренера сборной, он поддерживает лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который заявил, что у нашей команды есть место на чемпионате мира добытое в спортивной борьбе.
"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, завоевывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – сказал Петраков.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
- 22 марта Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе.
- 26 марта известный английский журналист Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии уступить путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 в Украине.
- 29 марта сборные Польши и Португалии получили путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- На 30 марта определились 27 участников финальной части чемпионата мира-2022.
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