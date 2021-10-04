"Малиновский? Первый вопрос думал. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, встать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал про Малиновского. Я уже все сказал о Малиновском. В нашей стране правду говорить нельзя. Поэтому я больше говорить о Малиновском не буду ", - заявил тренер сборной Украины Петраков.
Петраков отказался объяснять, почему не вызвал в сборную Украины Малиновского
И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.
Петраков отметил, что он уже объяснял, почему в сборной Украины нет Руслана Малиновского.
Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Сборная Украины заработала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины, в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков поделился мнением об отношении к себе .
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