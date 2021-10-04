Петраков отказался объяснять, почему не вызвал в сборную Украины Малиновского

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.



Петраков отметил, что он уже объяснял, почему в сборной Украины нет Руслана Малиновского.

"Малиновский? Первый вопрос думал. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, встать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал про Малиновского. Я уже все сказал о Малиновском. В нашей стране правду говорить нельзя. Поэтому я больше говорить о Малиновском не буду ", - заявил тренер сборной Украины Петраков.

Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сборная Украины заработала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.

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