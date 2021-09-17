Петраков объявил состав сборной Украины на матчи октября, в нем нет Малиновского
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков для октябрьских матчей
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
В списке вызванных - 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список. Футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре ..
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Список футболистов сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Данил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихальонок (СК "Днепр-1").
В списке вызванных отсутствует Руслан Малиновский.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 15 сентября футболист сборной Украины Руслан Малиновский обнародовал заявление относительно своего конфликта с главным тренером команды Александром Петраковым.
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