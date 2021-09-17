Петраков объявил состав сборной Украины на матчи октября, в нем нет Малиновского

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



В списке вызванных - 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список. Футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины - которые состоятся в октябре ..

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Список футболистов сборной Украины:



Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).



Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Данил Сикан ("Шахтер" Донецк).



Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов), Александр Пихальонок (СК "Днепр-1").



В списке вызванных отсутствует Руслан Малиновский.

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