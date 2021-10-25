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Главная Спорт Петраков объявил состав сборной Украины на матчи ноября: Малиновский возвращается

Петраков объявил состав сборной Украины на матчи ноября: Малиновский возвращается

25 октября, 2021 понедельник
16:07
Спорт Руслан Малиновский

Определился состав сборной Украины по футболу на матчи ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился с составом на решающую отборочную игру чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября в Зенице) и товарищескую встречу с Болгарией (11 ноября в Одессе).

В списке присутствуют Руслан Малиновский, Виктор Коваленко а также Денис Гармаш, которого вызвали 4 года.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия ", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша ), Александр Пихальонок (СК "Днепр-1").

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвертая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

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Руслан Малиновский
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