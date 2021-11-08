Петраков объяснил, почему вернул в сборную Украины Малиновского
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем решении вернуть в состав команды Руслана Малиновского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Петракова, они с Малиновским "перевернули страницу".
"Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все", - лаконично сказал Петраков.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.
Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- 26 октября инсайдер Игорь Цыганик сообщал, что Малиновский первым позвонил по телефону Петракову и они выяснили отношения и договорились, что хавбек итальянской "Аталанты" вернется в сборную Украины.
- 8 ноября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что матч против Боснии и Герцеговины - это игра года.
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