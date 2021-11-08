Петраков объяснил, почему вернул в сборную Украины Малиновского

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По словам Петракова, они с Малиновским "перевернули страницу".

"Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все", - лаконично сказал Петраков.

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место.



Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова 11 ноября в Одессе проведет товарищескую встречу с Болгарией.

Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.

26 октября инсайдер Игорь Цыганик сообщал, что Малиновский первым позвонил по телефону Петракову и они выяснили отношения и договорились, что хавбек итальянской "Аталанты" вернется в сборную Украины.

8 ноября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что матч против Боснии и Герцеговины - это игра года.

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