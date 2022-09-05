Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Национальная команда приступит к сбору 16 сентября в Варшаве. 21 сентября команда Петракова сыграет в Глазго против Шотландии, 24 сентября встретится в Ереване с Арменией, а в последнем туре, 27 сентября, будет принимать в Кракове шотландцев.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами второй, Ирландия с 4 баллами третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Состав сборной Украины:

Вратари : Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Потрошитель ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ( "Славия", Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль- "Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1").

Резерв : Артем Беседин ("Динамо"), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Егор Назарина ("Заря"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

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