Петраков назвал новых футболистов, которые будут играть в сборной Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.



Петраков довикликав в сборную Украины Тараса Качараба, Данила Сикана и Сергея Булеца.



"Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре. Нужен результат. 5 игр - каждая будет финальной. Это не клубный футбол. Буду вызывать еще футболистов? Тарас Качараба и Даниил сикан будут включены в основной список . И в резервный - я включил сегодня еще Сергея Булеца с "Зари", - сказал Петраков.

Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.



Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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