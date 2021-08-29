Петраков назвал имена своих ассистентов в сборной Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В тренерский штаб сборной Украины с Александром Петраковым вошли Андрей Анненков, Александр Шовковский, Вячеслав Кернозенко, тренер-реабилитолог Вячеслав Руженцев и тренер по физподготовке Иван Баштовый.

Александр Шовковский работал ассистентом у предыдущего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

Сборную Украины уже на следующей неделе ждут два отборочных матча чемпионата мира - против Казахстана (1 сентября в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве). Кроме этого, команда Петракова 8 сентября в Плзене проведет товарищескую встречу с Чехией.

Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать футболистов, которые играют в России .

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